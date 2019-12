Collana | la Giano risponde | “Basta diffamazioni La politica vuole favorire alcune

Leggi la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Dopo la conferenza stampa sullo Stadioorganizzata questa mattina dalle associazioni rimaste senza sede da quando l’impianto è chiuso, la “grande accusata”, laalle accuse di illeggittimità dei lavori di ristrutturazione e conferma l’inaugurazione prevista per martedì prossimo. Nonostante l’assessore dello Sport del Comune di Napoli abbia di fatto preannunciato un intervento dell’antiabusivismo che potrebbe portare ai sigilli anche prima dell’evento. La società aggiudicataria del bando per l’impianto vomerese ha reso note, attraverso un comunicato, le dichiarazioni di Paolo Pagliara. Il costruttore si sente diffamato, e riduce le polemiche degli ultimi giorni a schermaglie da campagna elettorale. Pagliara accusa ladi volerassociazioni, in pratica ribaltando proprio il teorema del comitato ...

