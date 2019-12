Colin Firth divorzia dalla moglie dopo 22 anni | addio all’italiana Livia Giuggioli

Leggi la notizia su gossip.fanpage

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Un'altra coppia storica che decide di separarsi:erano sposati dal 1997. "Restano uniti per amore dei figli", fanno sapere gli agenti dell'attore, cheproduttrice cinematografica ha avuto Luca e Matteo. Grazie alle nozze, nel 2017aveva ricevuto la cittadinanza italiana.

suddenlock : In che senso Colin Firth e Livia si sono lasciati?! - SlKim : RT @lapincerala: Mai come oggi: non ce l'hanno fatta Colin Firth e Livia Giuggioli, figurati noi - ipofisi : RT @pavacetamolo: apere che Colin Firth e Livia torneranno insieme -