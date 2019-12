Clima | Ue raggiunge l’accordo | obiettivo neutralità nel 2050 Compromesso con la Polonia

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 13 dicembre 2019) L’Unione europea fissa alil raggiungimento dell’dellatica. Il risultato del Consiglio europeo è arrivato dopo una lunga notte di vertice, in cui l’intesa è stata trovata grazie a una soluzione diche ha consentito di superare le resistenze della: Varsavia avrà tempo fino a giugno 2020 aderire alla strategia destinata a fare dell’Ue la prima regione al mondo a zero emissioni. Ursula von der Leyen si è detta molto soddisfatta per il “forte sostegno” ricevuto dai Paesi membri al suo Green Deal e ha espresso la sua comprensione per la posizione della, un Paese “ancora fortemente dipendente dal carbone” e che per questo ha bisogno di più tempo per vedere quali saranno gli strumenti finanziari all’interno del fondi di transizione che la potranno accompagnare sulla strada della riconversione delle ...

