Clima | 5mila a Torino per Greta L’attivista | “Non possiamo fermarci Assicuriamoci che i

(Di venerdì 13 dicembre 2019) “Non abbiamo altra opzione che continuare, non, il nostro domani dipende da noi”. Ha esordito cosìsvedeseThunberg dal palco di piazza Castello a, dove circapersone si sono riunite per ascoltarla nel giorno del raduno del Fridays for future. “Non è giusto che le nuove generazioni, i giovani debbano fare tutto questo. Il domani delle giovani generazioni non può essere dato per scontato, dipende da noi e dobbiamo lottare per questo futuro”, ha aggiunto. I ragazzi in piazza hanno chiesto un minuto di silenzio per le vittime dei cambiamentitici. “In tre settimane entreremo nel nuovo anno che definirà il nostro futuro. Sarà fondamentale e dovremo farci i conti per il resto della vita, anche per i nostri bambini. Il 2020 deve essere il nostro year of action (anno per agire, ndr) e dobbiamo assicurarci di ...

