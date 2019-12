Ciclismo su pista | Coppa del Mondo Brisbane 2019 | nulla da fare per i quartetti azzurri

Leggi la notizia su oasport

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Ci si poteva aspettare molto di più dai nostri duein gara a, in Australia, in occasione della quinta tappa didel/2020 sudanè per gli uomini nè per le donne, che chiudono il primo round rispettivamente al settimo e al sesto posto senza poter accedere alla finale. Imbattibili in entrambe le prove i padroni di casa australiani ed i “vicini” neozelandesi, che tra l’altro, a livello maschile, sono andati vicinissimi al nuovo record del; un obiettivo svanito per soli due decimi, visto che hanno terminato la gara rispettivamente in 3:48.282 e 3:48.244. In tutte e due le finali deisaranno loro a giocarsi il primo posto sul gradino del podio. Sono stati Liam Bertazzo, Carloalberto Giordani, Jonathan Milan e Stefano Moro gliche sono scesi inper l’Inseguimento a squadre ...

