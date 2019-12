Christmas Gala McDonald’s Salerno & Potenza | la grande festa e il bilancio 2019

Leggi la notizia su anteprima24

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Tempo di lettura: 5 minuti– Aprirà al pubblico questo sabato 14 dicembre alle ore 17 il ristorante McDonad’s di Mercatello, rinnovato dopo la conversione in EOTF (Experience of the Future). A tagliare il nastro, alle ore 18, una madrina d’eccezione, Nathalie Caldonazzo, accompagnata dallamusica dal vivo con il “Stefano Giuliano Jazz Quintet” con a seguire dj set. Ad ufficializzarlo è il dottor Luigi Snichelotto, partner McDoanld’s per le province di, nel corso della conferenza stampa di fine anno per tracciare il, che ha fatto da preview al “”, laper brindare al Natale con tutti i dipendenti dei ristoranti, con lo show del comico e cabarettista Enzo Fischetti direttamente da Made In Sud, il concerto jazz di Giusi Di Giuseppe 4ET e il dj set ...

RobertoKenn19 : RT @_AGEOP_: Partecipa agli #eventi solidali di questo fine settimana! Domenica 15 dicembre: ?? Orange Christmas Party: Zumba - Palestra Bar… - _AGEOP_ : Partecipa agli #eventi solidali di questo fine settimana! Domenica 15 dicembre: ?? Orange Christmas Party: Zumba - P… - ColomaIT : Coloma ha partecipato presso lo Sheraton Milan San Siro alla ‘Christmas Gala’ di AC Milan. -