Chiude a tratti la Rho-Monza a Novate | disagi annunciati sabato 14

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Ci saranno grossinella circolazione14 dicembre a causa di due chiusure lungo la Rho –per consentire l’esecuzione di alcuni lavori di asfaltatura. Dalle 8 alle 10rà il raccordo di uscita di via Brodolini per coloro che provengono da Bollate in direzione Paderno Dugnano. Dalle 10 alle 16rà l’intera carreggiata in direzionea partire dallo svincolo dell’autostrada A8 dei Laghi fino a Paderno Dugnano; in questo caso, il traffico sarà deviato lungo l’autostrada A4. Sarà impossibile accedere alla Rho-versoda tutti gli ingressi compresi nel tratto A8-Paderno su Il Notiziario.

