Chi è la “donna drago” | occhi blu e lingua biforcuta

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Amber Luke è una giovane australiana di New South Wales, soprannominataper via del suo aspetto fisico. Sclere blu e 200 tatuaggi Amber, qualche anno fa, ha deciso di cambiare completamente il suo corpo: si è sottoposta a decine di interventi ed ha speso circa 23mila euro perché voleva somigliare a un drago, facendosi addirittura colorare le sclere deglidi blu. Sul suo corpo ci sono 200 tatuaggi, la suaè stata resaed ha deciso di farsi applicare delle sorte di zanne artificiali ai denti. La sua metamorfosi fisica, a quanto pare, è stato un percorso che la ragazza ha deciso d’intraprendere perché per anni (da quando era adolescente) ha sofferto di una forte depressione. Superare la depressione con le operazioni Cambiare, a suo dire, le ha dato la possibilità di diventare la persona che vuole veramente essere, come riportato dal ...

