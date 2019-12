Chi è Francesca Schiavone | la Leonessa che ha sconfitto il tumore

Leggi la notizia su newsmondo

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Alla scoperta di: dal successo al Roland Garros alla vita privata della campionessa. ROMA – Laammaina la bandiera.ha annunciato il ritiro dall’attività agonistica dopo una carriera ricchi di successi. Il più importante a livello individuale è stato sicuramente il Roland Garros nel 2010 mentre a livello di squadra le tre Fed Cup nel 2006, 2009 e 2010.tennista: la carriera della milanese Nata a Milano il 23 giugno del 1980,si è avvicinata al tennis sin da piccola. Diventa professionista nel 1998, dopo aver trionfato nel campionato italiano Under 18. La sua qualità di non arrendersi mai le permette sin dai primi tornei di rimanere con le più forti anche se la prima vittoria nel circuito WTA è arrivata solo nel 2007. In questi anni si mette in evidenza con ...

ArbitElegan : RT @maurizioagazzi: Come fosse un reato... ma chi ve li fa i titoli??? @CarloVerdelli @giusmo1 @pazzoperrep Daje Francesca ?? https://t.co… - maurizioagazzi : Come fosse un reato... ma chi ve li fa i titoli??? @CarloVerdelli @giusmo1 @pazzoperrep Daje Francesca ?? - Antonio09105181 : #leredità Duello finale tra Christian E Francesca chi diventerà campione giocando la #ghigliottina ?? ?? -