Chi e come decide di chiudere le scuole in caso di allerta meteo

Leggi la notizia su roma.fanpage

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Chi edileindi? Tutto l'iter, dall'avviso di condizionirologiche avverse della Regione Lazio, alla firma dell'ordinanza da parte del sindaco del territorio. Oggichiuse a Roma e in diversi Comuni della provincia: l'diramata è di codice giallo.

civati : Come ogni giorno per #SilviaRomano, per chi l’aspetta a casa, per le migliaia di persone che chiedono sue notizie.… - CriMilitello : Chi tifa una squadra piccola - nell'arco di una vita - gode assai meno spesso di un tifoso di una grande, alcuni qu… - borghi_claudio : @AlessandroBido Altro cretino che non sa che la Lega fu l'unico partito a votare contro al MES nel 2012. Come prome… -