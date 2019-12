Leggi la notizia su notizie

(Di venerdì 13 dicembre 2019)non è ancora molto conosciuta in Italia, ma presto lo potrebbe diventare: ex PR di grido è la fidanzata di Boris Johnson e a lei – secondo le malelingue – andrebbe il merito di aver rinnovato l’immagine del primo ministro inglese.chi è 30enne biondissima e dal fisico asciutto,è la compagna del primo ministro Boris Johnson. Alle cronache inglesi era già nota ben prima del legame col famoso politico: figlia del fondatore dell’Indipendent e di una famosa avvocatessa,ha intrapreso fin da giovanissima la professione di PR e, secondo alcuni, avrebbe lavorato anche sul famoso “fidanzato”, rendendo la sua immagine più contemporanea e alla moda. Il suo passato cela un episodio buio: nel 2017 sarebbe stata vittima di John Worboys, che avrebbe abusato di lei (e di molte altre donne) all’interno di un ...

notizieit : Chi è Carrie Symonds: curiosità e vita privata della First Lady UK - infoitestero : Carrie Symonds, chi è la giovane fidanzata di Boris Johnson. Scatti da first lady - Carrie_Deyn : Già avevo visto venerdì #Anastasia, ma chi sono io per dire no anche alla visione su Paramount Channel... è il mio… -