Che fine ha fatto Mudingayi? L’ex centrocampista ha aperto un B&B e un pub

(Di sabato 14 dicembre 2019) “Adesso sto cercando di rientrare nel mondo del calcio partendo dal Belgio. Sto lavorando con qualche ex giocatore belga: insieme stiamo aprendo una società per fare i procuratori. Tutto il mondo guarda al calcio belga: ci sono talenti e tanti giovani molto interessanti. Noi con la nostra esperienza cerchiamo di aiutare questi giovani a 360 gradi.Vorrei fare il procuratore e sto studiando come fare”, sono le dichiarazioni dell’ex calciatore Gabya ‘Il Posticipo’. “Houn B&B e un pub. Un luogo di ritrovo per tanti giovani al mare. L’hoa Formia, dove vivo. Il pub è una cosa più estiva rispetto al B&B. Mi sono preso del tempo per decidere che cosa potessi fare da grande. Pub e B&B sono stati più per divertimento”. “In Congo non avevo mai giocato a calcio e non lo guardavo nemmeno in televisione. ...

