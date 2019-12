Champions League – Previsto un cambiamento della manifestazione

Leggi la notizia su forzazzurri

(Di venerdì 13 dicembre 2019)– I top club europei sarebbero intenzionati a presentare una riforma entro i prossimi novanta giorniprossima ad un vero e proprio. Lo scrive il “Mirror”, spiegando che il board“European Club Association” avrebbe istituito un nuovo gruppo di lavoro per lo studio di proposte dettagliate che portino a una riformamassima competizione europea per club. Secondo quanto riportato dal tabloid “Mirror”, il board“European Club Association” avrebbe istituito un nuovo gruppo di lavoro per lo studio di proposte dettagliate che portino a una riformamassima competizione europea per club. L’amministratore delegato del Milan, Ivan Gazidis, sarebbe il presidente di questo gruppo di lavoro, con l’obiettivo di concordare il nuovo formato entro marzo, nella speranza di portarlo alla UEFA per farlo ...

OptaPaolo : 1 - In Champions League l' #Atalanta è la prima squadra a passare alla fase a eliminazione diretta dopo aver perso… - juventusfc : KICK-OFF! |??| #FINOALLAFINE BIANCONERI! ?? Per chiudere al meglio uno splendido girone di #UCL! LIVE MATCH ??… - OptaPaolo : 16 - La Juventus ha conquistato 16 punti nella fase a gironi di Champions League, non ha mai fatto meglio; stesso r… -