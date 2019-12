Cessione Catania | trattativa in corso | il comunicato ufficiale

Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 13 dicembre 2019)– Stagione veramente difficile in casa, l’obiettivo massimo per il club siciliano sembra quello di raggiungere un piazzamento playoff. Nel frattempo novità importanti sulladel club, è arrivato undalla Follieri Capital Limited: “Follieri Capital Limited comunica l’esito positivo degli incontri avviati personalmente da Raffaello Follieri con le isituzioni e l’imprenditoria catanese in ordine alla più volte manifestata volontà di acquistare il Calcio. In questa due giorni catanese, molti sono stati gli incontri di alto profilo, che non hanno riguardato solo la questione della compravendita della squadra di calcio; la Follieri Capital Limited è intenzionata ad investire anche nell’ambito del settore petroli. Il saluto al Dott. Salvo Pogliese, Sindaco die al Dott. Manlio ...

