Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di venerdì 13 dicembre 2019) La crisi della bancadifinisce sul tavolo del Consiglio dei ministri. Una riunione - insolitamente convocata per le 21 di venerdì - che vede all’ordine del giorno ilper mettere a punto la cornice normativa del salvataggio dell’istituto. “Al momento non c’è nessuna necessità di intervenire con nessuna banca” aveva detto il premier Giuseppe Conte nella conferenza stampa al termine dell’Eurosummit, rispondendo proprio a una domanda sulla banca pugliese. “Seguiamo con grande attenzione, ma abbiamo un sistema in buona salute, assolutamente”.con forza: “La convocazione improvvisa di un Cdm sulle banche, senza alcuna condivisione e dopo aver espressamente escluso ogni forzatura o accelerazione su questa delicata materia - affermano dal partito renziano - segna un ...

Dome689 : RT @HuffPostItalia: Cdm serale per il decreto su Popolare di Bari. Italia Viva protesta e non partecipa - HuffPostItalia : Cdm serale per il decreto su Popolare di Bari. Italia Viva protesta e non partecipa -