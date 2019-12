Cdm notturno su Popolare Bari spacca il Governo | Italia Viva non partecipa Decreto non

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di venerdì 13 dicembre 2019) La crisi delladifinisce sul tavolo del Consiglio dei ministri ela maggioranza, al punto che i renziani disertano per protesta. Doveva essere varato unper il salvataggio della banca più grande del sud, con circa un miliardo di soldi pubblici, ma le veementi proteste difanno cambiare il programma: ilnon viene varato, il Cdm serve per un’informativa di Roberto Gualtieri sulla situazione, per “un’ampia discussione” - così recita la nota di Palazzo Chigi - per esprimere la “determinazione ad assumere tutte le iniziative necessarie a garantire la piena tutela degli interessi dei risparmiatori e a rafforzare il sistema creditizio”, non senza portare avanti “azioni di responsabilità volte ad accertare le ragioni” del commissariamento della banca.La riunione - insolitamente ...

nhpaolocastelli : RT @TwittGiorgio: Cdm notturno su Popolare di Bari, commissariata da Bankitalia. Italia Viva non partecipa - TwittGiorgio : Cdm notturno su Popolare di Bari, commissariata da Bankitalia. Italia Viva non partecipa - laltrodiego : @Ettore_Rosato #PD e #M5S sono la faccia ipocrita della medaglia, ma voi di #ItaliaViva siete peggio. Siete al Gov… -