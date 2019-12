Cdm notturno su Popolare Bari Fallisce il blitz salva-banca | Governo spaccato

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di venerdì 13 dicembre 2019) La crisi delladifinisce sul tavolo del Consiglio dei ministri e spacca la maggioranza, al punto che i renziani disertano per protesta. Sulle banche il nervo è scoperto dopo anni di battaglia politica suEtruria, che hanno visto i renziani e i 5 stelle agguerriti su due lati della barricata. L’effetto della tensione politica è che doveva essere varato un decreto per iltaggio dellapiù grande del sud, con circa un miliardo di soldi pubblici, ma le veementi proteste di Italia Viva fanno cambiare il programma: il decreto viene solo illustrato da Roberto Gualtieri, il Cdm avvia “un’ampia discussione”, così recita la nota di Palazzo Chigi, ed esprime la “determinazione ad assumere tutte le iniziative necessarie a garantire la piena tutela degli interessi dei risparmiatori e a rafforzare il sistema ...

