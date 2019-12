Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Commissioni farlocche per le quali ipercepivano i gettoni di presenza. Ma anche finte assunzioni in aziende private che poi venivano rimborsate dal Comune per il tempo che i, troppo “impegnati” in attività istituzionali, non potevano lavorare. Il problema è che era tutto finto: dalla presenza deialle riunioni, ai verbali delle commissioni che spesso non venivano nemmeno compilati, ai posti di lavoro. Tutto inesistente tranne le migliaia di euro che il Comune di, guidato dal sindaco Sergio Abramo (non indagato), sborsava aiper le riunioni delle cinque commissioni (su cinque istituite) che in realtà non si tenevano. Non c’è un partito coinvolto. Lopraticamente tutti: da Forza Italia al Pd, passando per l’Udc e le varie liste civiche di maggioranza e opposizione. Nel registro degli, infatti,finiti i ...

fattoquotidiano : Catanzaro, 29 consiglieri comunali su 32 sono indagati per truffa e falso: finti rimborsi e commissioni inesistenti… - Giolpetelli1 : RT @FQLive: #ULTIMORA Catanzaro, 29 consiglieri comunali su 32 sono indagati per truffa e falso - jhonmiglia : RT @FQLive: #ULTIMORA Catanzaro, 29 consiglieri comunali su 32 sono indagati per truffa e falso -