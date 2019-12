Catania | tenta di uccidere il figlio disabile | arrestata una madre 54enne

Leggi la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Di queste ora la tragica notizia che una donna di 54 anni è stata messa agli arresti domiciliari con l’accusa dito omicidio aggravato. Avrebbe infatti cercato diil20enne, affetto da un grave ritardo mentale e tetraparesi spastica. Secondo l’Adnkronos, la donna ha eseguito il suo piano rinchiudendo in casa l’anzianae cacciando la badante, per poi procedere con ilto omicidio. Proprio la badante si è rivolta ai Carabinieri, che quando sono arrivati hanno trovato il giovane affetto da grave crisi respiratoria: lagli avrebbe dato un flacone di valium e riempito la bocca di carta assorbente. Per la donna, è scattato un Trattamento Sanitario Obbligatorio. Salvato il. L'articolodiilunaproviene da The Social Post.

