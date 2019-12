Catania | fratture e lesioni a madre e figlia | arrestato l' ex compagno

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Sofia Dinolfo Da anni mamma esubivano i maltrattamenti ad opera dell'uomo che, nell'ultimo caso, si era avvalso dell'aiuto del figlio per picchiare le due, l'aggressore è statoVivevano da tempo in stato di paura per i maltrattamenti ripetuti che subivano ma poi è arrivata la forza di denunciare tutto. È la storia di una mamma con lache da troppo tempo, per timore, hanno taciuto sulle violenze ricevute dall’exdella donna finché la situazione non è poi precipitata completamente. Era il 26 novembre scorso quando, di notte, le due sono giunte al pronto soccorso dell’ospedale Garibaldi dia chiedere l’aiuto del personale medico. Allasono state riscontrate dellee una frattura scomposta alla mano destra. Allainvece, delle ferite in diverse parti del corpo. Alla richiesta dei sanitari su cosa fosse accaduto per ...

