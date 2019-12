Castelpagano | al Palazzo Ducale domani si aprono le festività natalizie

Leggi la notizia su anteprima24

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minuti(Bn) -Alsera silecon i 100 anni del negroni. Fu Camillo Negroni il primo a sorseggiarlo. Era il 1919, la città era Firenze. Tutto cominciò da lì, da quell’invenzione del conte sono passati 100 anni. E quale migliore modo di festeggiarlo se non in una location storica come ildi, suggestiva almeno quanto il racconto della nascita del cocktail ancora oggi tra i preferiti di giovani ed “esperti” del beverage. Per festeggiare il centenario del cocktail “Negroni” il Palace Lounge & Cafè si veste di rosso e dedica una serata speciale al Campari in tutte le sue forme e gusti. Sarà quello di14 dicembre 2019, il primo di una serie di appuntamenti che vedrà protagonista il magnificosituato nel cuore di ...

