Caserta | operaio muore schiacciato da pressa

(Di venerdì 13 dicembre 2019), 13 dic. (Adnkronos) – Tragedia sul lavoro in un’azienda della zona industriale di Teverola nelno. Unè morto dopo essere statoda una. Inutili i soccorsi del personale del 118 per un 47enne, di Cesa, sempre nella stessa provincia, non c’è stato nulla da fare.Sul posto i carabinieri della locale stazione e gli ispettori del Lavoro dell’Asl diche stanno ricostruendo l’esatta dinamica dell’incidente, accertando se ci siano responsabilità per la mancata sicurezza sul lavoro.La salma del 47enne è stata trasferita all’istituto di medicina legale diper l’esame autoptico.L'articolodaMeteo Web.

