Carenza di lavoro e popolazione troppo anziana | il Giappone apre agli immigrati

Leggi la notizia su it.insideover

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Per capire l’impermeabilità delalle influenze esterne basta citare un paio di numeri. Lase è costituita da circa 127 milioni di abitanti, il 98,5% dei quali autoctoni. Le minoranze straniere abbracciano numeri irrisori da prefisso telefonico, come ad esempio lo 0,5% di coreani, lo 0,4% di cinesi e lo 0,6% di appartenenti ad altre etnie (da vietnamiti a filippini). I migranti sono pochissimi, e quei pochi che Tokyo ha accettato sono spesso finiti a vivere in un vero e proprio inferno. Già, perché la legge nipponica non fa sconti a nessuno e prevede, oltre a lunghi periodi di detenzione, un ferreo sistema di rilascio provvisorio, cioè una sorta di permesso temporaneo alla scadenza del quale, nella maggior parte dei casi, scatta una nuova detenzione per il richiedente asilo. Il circolo infinito ha portato moltia protestare, fare scioperi ...

