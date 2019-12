Campo Coni | ok al progetto per il restyling della pista di atletica

Leggi la notizia su anteprima24

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoIl PresidenteProvincia di Benevento, Antonio Di Maria, ha approvato in linea tecnica ilper la ripavimentazionedileggera deldi via Duca d’Aosta del capoluogo. Il, redatto dai tecniciProvincia, fa riferimento ad un programma più ampio d’intervento per struttura sportiva di proprietà dell’ente: per la nuovadiè stato richiesto il finanziamento al bando “Sport Missione Comune 2019” promosso dalla Associazione Nazionale Comuni Italiani e dall’Istituto per il Credito Sportivo. L’intervento mobilita € 500.000 di cui € 394.941,39 per lavori e € 105.058,61 per somme a disposizione dell’Amministrazione. L'articolo, ok alper ildiproviene da Anteprima24.it.

