Cambiamo | lunedì in piazza del Campidoglio per protesta contro Raggi

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Roma – “‘Mi rifiuto di pagare una Tari tra le piu’ elevate in Italia’; ‘Mi rifiuto di vedere una Roma sporca e degradata’; ‘Mi rifiuto di pensare che Roma abbia una raccolta differenziata al palo’; ‘Mi rifiuto di rimanere inerme di fronte alle incompetenze e all’immobilismo della sindaca'”. “Al grido di questi slogan e con sacchi dell’immondizia alla mano,scendera’ indellunedi’ 16 dicembre, a partire dalle ore 10.30, perre simbolicamentele politiche ambientali della sindacae dell’amministrazione comunale grillina, in tre anni e mezzo incapaci di affrontare e risolvere la questione rifiuti nella capitale d’Italia”. “Una citta’ allo sbando, invasa da cassonetti stracolmi e preda degli animali, dove si ...

