Calciomercato Napoli – Callejon | nuovi contatti per il rinnovo!

Leggi la notizia su forzazzurri

(Di venerdì 13 dicembre 2019)– De Laurentiis ha apprezzato gli sforzi fatti dallo spagnolo nelle ultime settimane per ricucire il rapporto dopo la gara contro il Salisburgo L’arrivo di Gennaro Gattuso ha riportato, in casa, serenità ed entusiasmo. De Laurentiis ha seguito in prima persona i primi due allenamenti di ‘Ringhio Starr’, onnipresente a bordocampo, e la sua scelta non è casuale. Secondo quanto riferisce il portale.it, il presidente De Laurentiis ha voluto dare un segnale di vicinanza alla rosa e non si è limitato ad assistere alle sessioni di lavoro del nuovo tecnico. Nei giorni scorsi, infatti, ci sono stati varicon gli azzurri il cui contratto va ridiscusso o è in imminente scadenza: qualche apertura è arrivata nei confronti di Mertens, si sta discutendo con Allan (filtra ottimismo) e si è riaperta in maniera importante la trattativa con ...

DiMarzio : #Calciomercato | #Napoli-#Verona, nuovi contatti per #Amrabat - DiMarzio : Il #Napoli aumenta la propria offerta per #Amrabat ?? Con il #Verona distanza minima ?? - DiMarzio : #Ibrahimovic, tra l'offerta del #Milan e la posizione del #Napoli: le ultime sul futuro dell’attaccante svedese -