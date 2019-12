Calciomercato Juventus | novità clamorose da Parigi | il sogno Mbappè potrebbe diventare

Leggi la notizia su baritalianews

(Di venerdì 13 dicembre 2019) In queste ultime ore sta sempre più circolando l’ipotesi che il fortissimo attaccante francese, Kylian, possa liberarsi dal Paris Saint Germain. Il 20enne attaccante della nazionale francese già campione del mondo ha parlato con la dirigenza della squadrana alla quale ha detto che non ha nessunissima intenzione di rinnovare il contratto che scadrà nel 2022. Il ds Leonardo del Paris Saint Germain si è trovato spiazzato non potrà far altro che pensare come meglio cederlo al prossimo mercato estivo. Il Paris Saint Germain è corso subito ai ripari e ha chiesto all’Inter di riscattare Maurito Icardi che si è ben integrato in squadra a suon di goal. Una delle squadre maggiormente interessate all’acquisto del centravanti francese è proprio lache deve pensare al giocatore che deve sostituire Cristiano Ronaldo, prossimo all’abbandono del calcio ...

