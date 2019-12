Bufera d’acqua e vento sulla città | Salerno in tilt VIDEO

Leggi la notizia su anteprima24

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minuto– Una vera e propriadi acqua eha investito il comune capoluogo ed i comuni vicini. Ha trovato riscontro con pioggia ed acqua torrenziali l’allerta arancione diramato nella giornata di ieri dalla Protezione civile. Una cascatache ha messo in crisi il sistema di scolo delle acque e creato danni: in via Gelso, infatti, è caduto un albero. Lain più punti si è allagata. Chiusi tutti i sottopassi nella zona orientale. L'articolod’acqua ein) proviene da Anteprima24.it.

