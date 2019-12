Brindisi si ferma per la detonazione dell’ordigno bellico | piano di evacuazione per oltre

Leggi la notizia su newsmondo

(Di venerdì 13 dicembre 2019) E’ tutto pronto aper lo spostamento dell’ordignotrovato il 2 novembre.50mila persone a rischio– L’ordignotrovato asarà spostato e fatto brillare nella giornata di domenica 15 dicembre 2019. Undiquasi storico nella città pugliese con una zona rossa di 15 chilometri perché la bomba, sganciata durante la Seconda Guerra Mondiale, è stata danneggiata.50mila le persone pronte a lasciare le proprie case per permettere ai militari di svolgere l’operazione nella massima sicurezza. Si tratta di un numero record se si pensa che l’intero centro è composto da 87mila abitanti. Ma ci sarà anche lo stop dei treni, degli aerei e del traffico stradale.siLa città disiper ladi questo ordigno. Auto, aerei, treni e ...

