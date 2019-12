Brindisi | rischio bomba | in 54mila saranno evacuati

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Francesca Bernasconi L'operazione sarà domenica 15 e interesserà una zona con raggio di oltre 1,5 chilometri. Verrannoanche i detenuti. Il sindaco: "Operazione senza precedenti" Domenica,si trasformerà in una città fantasma. Tutti i residenti nella zona rossa, infatti, dovranno abbandonare quella parte di territorio, per permettere il disinnesco di una. Si tratta di un ordigno bellico, risalente alla seconda guerra mondiale e rimasto inesploso. L'evacuazione Lo scorso 2 novembre, un operaio che stava facendo dei lavori per la realizzazione di un multisala, nell'area vicino al Cinema Andromeda, aveva trovato la. Per disinnescarla in sicurezza, è stata disposta l'evacuazione di quasipersone, che dovranno lasciare la zona dalle 5 del mattino fino al termine delle operazioni. Lo sgombero interesserà 53.345, residenti in un raggio di 1.617 ...

