Brexit alle porte | cosa cambia per gli italiani?

Leggi la notizia su inews24

(Di venerdì 13 dicembre 2019), perché dal 31 gennaio 2020 Londra sarà fuori dal mercato unico. Main concreto per gliche vivono lì e per i turisti? Il risultato del voto in Gran Bretagna è anche la conferma che ladiventerà realtà il prossimo 31 gennaio. Tra Londra e l’Unione Europea già … L'articoloper gli? proviene da www.inews24.it.

SkyTG24 : '#Brexit il 31 gennaio senze se, senza ma e senza forse', le parole di #Johnson dopo il trionfo alle elezioni:… - repubblica : ???? Exit poll: trionfo dei conservatori di Boris Johnson alle elezioni del Regno Unito. 368 seggi, ampia maggioranza… - RaffaeleFitto : Ha stravinto #Johnson, ma soprattutto ha perso la #sinistra alle #UKelection2019, così come sta accadendo in tutte… -