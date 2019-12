Boxe | Campionati Italiani 2019 | i risultati delle semifinali maschili Domani il

Leggi la notizia su oasport

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Al PalaSantoro di Roma si sono disputate quest’oggi ledeiAssoluti diper tutte le categorie, dai 49 ai +91 kg. I finalisti si daranno battaglia nella giornata di domenica assieme alle corrispettive al femminile, che però saliranno sul ring. Moltissimi inetti, con alcuni combattimenti fermati anche prima del limite dagli arbitri. Di seguito tutti iper categoria: 49 KG D’Alessandro vs Maida 5-0 De Rosas vs Esposito 1-4 52 KG Cappai vs Pranteddu 5-0 Rao vs Ouzari 0-5 56 KG Russo vs Oggiano 1-4 Cuomo vs Herylmaz 0-5 60 KG Canonico vs Caputo 5-0 Spada vs Osnato 5-0 64 KG Casamonica vs Rafik 5-0 Ara vs Scalcione 5-0 69 KG Malanga vs Di Marco 5-0 Arecchia vs Brojaj 5-0 75 KG Novi vs Rossetti 0-5 Stroppa vs Tumminello 2-3 81 KG Munno vs El Magabry 5-0 Lala vs Antonaci 0-5 91 KG Casella vs Norvetta W ...

