Boris Johnson vince | la Brexit si avvicina | ma cos’è il No Deal? E cosa succede ora?

Leggi la notizia su fanpage

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Con il risultato delle ultime elezioni nel Regno Unitosi è assicurato la magginza alla Camera dei Comuni, che dovrebbe facilitare il raggiungimento di un accordo e la chiusura dellaentro il prossimo 31 gennaio. Tuttavia, se questo scenario non dovesse realizzarsi, si potrebbe ancprospettare una No. Masignifica No Del? Quali sono le conseguenze di un'ipotesi di questo tipo? Procediamo con ordine.

Agenzia_Italia : #GE2019 La Sterlina vola e guadagna il 2% dopo la pubblicazione dei primi exit poll che danno una vittoria schiacci… - Capezzone : In epoca non sospetta dicevamo qui... #Brexit #GeneralElection19 Forza Boris (occhio alla data...) - repubblica : ???? Exit poll: trionfo dei conservatori di Boris Johnson alle elezioni del Regno Unito. 368 seggi, ampia maggioranza… -