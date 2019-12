Bonafede | polemica per le parole del ministro su reato colposo e doloso Avvocati

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 13 dicembre 2019) L’organismo congressuale forense ha scritto al presidente del consiglio, Giuseppe Conte. Il motivo? Le dichiarazioni deldella giustizia, Alfonso. Èsul guardasigilli, di professione avvocato, che ospite di Bruno Vespa ha detto: “Quando c’è un processo ci sono anche reati colposi. Per esempio nelle stragi, nelle tragedie, spesso non è che qualcuno voleva sparare a qualcun altro ma ha fatto male il suo lavoro. Quando ilnon si riesce a dimostrare il dolo e quindi diventa unha termini di prescrizione molto più bassi”. Un’affermazione che suggerisce come – secondo– solo i reati di cui non si dimostra il dolo possano essere considerati colposi. L’organismo congressuale forense attaccae chiede a Conte di “richiamare” il suo guardasigilli “per riequilibrare le ...

