Leggi la notizia su anteprima24

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minuti– Unasi è abbattuta suquesto pomeriggio e l’enorme quantità di pioggia caduta in un tempo molto ristretto, ha provocatomenti e disagi. In centro e in via Marina, le situazioni più gravi. Stradete e centinaia di interventi dei vigili del fuoco. Una precipitazione violenta che ha travolto vie, vicoli, rioni e quartieri della. Sui social si segnalano centinaia di situazioni drammatiche conmenti e danni ingenti a edifici e abitazioni. In molti quartieri fogne in tilt e fiumi. Alcune zone dellasono senza luce, come a Posillipo. Insomma,si è trasformata in un fiume. Sui social anche Francesco Emilio Borrelli, consigliere dei Verdi, ha denunciato questa grave situazione: “La mancanza di manutenzione di fogne e caditoie sta creando problemi gravissimi. Purtroppo con i ...

anteprima24 : ** Bomba d'acqua su ##Napoli, la città si allaga: scoppia il #Panico (VIDEO) ** - Matteo_NFL : RT @emilianoavanti: Dicesi bomba d’acqua??..... A: Quanno riempi troppo alla fontanella il palloncino e te scoppia. B: Quanno al mare o i… - _Xtiana_ : Una bomba d'acqua che non finisce più... pure la veranda si è allagata -