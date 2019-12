Bojo fa il taumaturgo | ma la ferita scozzese sanguina già Ipotesi donna per il Labour

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di venerdì 13 dicembre 2019) “Una nuova alba sorge su un nuovo giorno”. E il nuovo giorno è quello del chiarimento sulla Brexit, che a questo punto avverrà in tempi brevissimi, con l’accordo per il ritiro dall’Ue che potrebbe essere approvato dalla Camera dei lord entro capodanno. Il day after elettorale – con il trionfo dei Tory e la disfatta del– proietta sul palcoscenico della politica britannica il grande vincitore e il grande sconfitto di un voto che ha già fatto storia: da un lato Boris Johnson, quintessenza dell’ambizione, colui che sulla Brexit ha scommesso e vinto tutto; dall’altro Jeremy Corbyn, il compagno con la barba bianca che sperava di conquistare i giovani mentre li trascinava a fondo, sotto il peso della propria debolezza. E in mezzo una serie di personaggi: dalla sconfitta Jo Swinson, che ha confermato le dimissioni da ...

