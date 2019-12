Black Widow | Florence Pugh | Yelena non sarà la nuova Vedova Nera

Leggi la notizia su movieplayer

(Di venerdì 13 dicembre 2019) L'attrice diafferma cheBelova non vestirà i panni delladopo gli eventi di Avengers: Endgame. L'attrice, nel cast dial fianco di Scarlett Johansson, ha affermato che il suo personaggioBelova nonlanel MCU, dopo i tragici eventi di Avengers: Endgame. La dichiarazione dell'attrice contraddice la storia narrata nei fumetti diha seguito lo stesso programma di formazione di Natasha Romanoff. Inizialmente,è stata la più grande concorrente di Natasha, dopo aver ottenuto punteggi più alti nel programma Red Room e prendendo il suo posto quando Natasha ha lasciato l'organizzazione. Dopo la morte di Natasha,assunse ufficialmente il ruolo della ...

