Biotestamento | solo lo 0 | 7% degli italiani ha redatto le Disposizioni anticipate di

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 13 dicembre 2019) In Italialo 0,7% della popolazione haledi trattamento (Dat) e3 persone su 10 si sono poste in generale il problema di pianificare il proprio fine vita. Le Dat sono le dichiarazioni nelle quali i cittadini comunicano a quali cure vogliono o non vogliono essere sottoposti in caso di futura incapacità di decidere. Le più sensibili al tema sono le donne, non credenti, di età compresa fra i 26 e i 40 anni. Lo rileva una ricerca nazionale promossa da Vidas, associazione che offre assistenza sociosanitaria a persone con malattie inguaribili, e realizzata da Focus Management su un campione statisticamente rilevante della popolazione italiana composto da 1602 cittadini. I dati sono stati pubblicati qualche giorno dopo che il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato il decreto per la banca dati delle Dat, che rende pienamente operativa la ...

sole24ore : #Biotestamento, lo conosce bene solo un italiano su cinque - DepontiFranca : RT @ValeMelis: Biotestamento: parte la banca dati nazionale ma lo conosce bene solo un italiano su cinque - I dati Vidas @NoidiVidas e il… - Quasimezzogiorn : #Biotestamento, solo lo 0,7% degli #italiani lo ha redatto -