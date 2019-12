Bimbo muore di diabete | genitori provavano cure medicina cinese

Leggi la notizia su notizie

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Tragedia a Sidney, in Australia, dove il 56enne Hong Chi Xiao è stato condannato per omicidio colposo. Una giuria, infatti, lo ha ritenuto colpevole della morte di undi 6 anni per aver violato il dovere di diligenza nei confronti del ragazzo per colpa grave. Il bambino soffriva die isi erano affidati al 56enne, sedicente esperto intradizionale. “È un dolore immenso, come se qualcuno ci avesse pugnalato al cuore”: così si sono espressi la madre e padre del piccolo. Ilè morto dopo una lunga agonia e indicibili sofferenze perché gli erano state tolte tutte le medicine prescritte dai medici. I suoi, infatti, fidandosi completamente nelle capacità dell’esperto di, avevano ascoltato le sue indicazioni, le quali prevedevano la totale sospensione di ogni terapia medica precedente.di ...

