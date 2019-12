Biglietti d’oro | i tifosi del Parma disertano Napoli | “Limite di tolleranza ampiamente

Leggi la notizia su anteprima24

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Tempo di lettura: 3 minuti– Nella giornata di domani allo stadio San Paolo dinon ci saranno iospiti. A renderlo noto è il comunicato dello storico gruppo ultras emiliano dei Boys. Il motivo ancora una volta è legato agli onerosi prezzi dei tagliandi. Per la gara di domani il biglietto per il settore riservato aiin trasferta costa infatti la bellezza di 40 euro. “Il limite diè statosuperato, in un vortice di pazzia in cui il tifoso sta perdendo progressivamente ogni suo minimo diritto, a fronte di continue imposizioni che violano anche le libertà più fondamentali, l’ultima strategia messa in atto è quella di gravare oltre ogni limite di decenza aumentando i prezzi a carico dei-clienti, eliminando di fatto i settori popolari”. Queste le parole dei sostenitori giallo blu. “Prezzi popolari per settori ...

