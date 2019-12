Biathlon | Dorothea Wierer CONCEDE IL BIS! Nuovo trionfo nella sprint di Hochfilzen | è già

Leggi la notizia su oasport

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Si tinge subito d’azzurro la tappa della Coppa del Mondo discattata stamane ad, in Austria: la 7.5 kmfemminile vede la vittoria di, al nono sigillo nel circuito maggiore in carriera, la terza in una(record in casa Italia, staccata Nathalie Santer). L’azzurra, come nel 2018, conquista lagareggiando col pettorale rosso di leader della generale: perarriva anche il podio numero 50 tra prove individuali e staffette. Seconda piazza per la norvegese Ingrid Tandrevold, terza la russa Svetlana Mironova. Lisa Vittozzi è 23ma, mentre Nicole Gontier giunge 28ma, infine si classifica 45ma Federica Sanfilippo. Nel poligono a terraarriva con un buon tempo sugli sci, l’azzurra come al solito è fulminea al tiro ma incappa in un errore sull’ultimo bersaglio e paga 20″6 dalla vetta: gli zeri ...

