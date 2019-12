Biathlon | Coppa del Mondo | quanti soldi ha guadagnato Dorothea Wierer vincendo la sprint

Leggi la notizia su oasport

(Di venerdì 13 dicembre 2019)è in uno stato di forma davvero strepitosa e il suo inizio di stagione è straripante: settimana scorsa aveva vinto ladi Oestersund, oggi si è replicata nello stesso format di gara a Hochfilzen. L’altoatesina è stata encomiabile nella gara andata in scena in terra austriaca, è apparsa sicurissima al poligono nonostante abbia commesso un errore nella serie a terrra e ha giganteggiato sugli sci lasciandosi alle spalle tutte le avversarie più accreditate. La detentrice della Sfera di Cristallo ha incominciato col piede giusto e spera naturalmente di ripetere i risultati della passata stagione, intanto può già sorridere per la prestazione offerta in questa giornata e inizia già a rimpinguare il suo conto in banca.hal’azzurra con la vittoria nelladi Hochfilzen?ha incassato un assegno da 15mila euro, ...

