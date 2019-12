Biathlon | Coppa del Mondo Hochfilzen 2019 | Johannes Boe batte Desthieux e Loginov Quinto

Leggi la notizia su oasport

(Di venerdì 13 dicembre 2019)posto per Lukas Hofer e settimo per Dominik Windisch nella 10 km sprint delladeldidisputata ad, in Austria: il norvegeseBoe vince davanti al transalpino Simoned al russo Alexander, ma gli azzurri, entrambi con un bersaglio mancato al tiro, centrano la top ten. Restano fuori dall’inseguimento di domani invece Thomas Bormolini, 79°, e Daniele Cappellari, 82°. Il poligono a terra sancisce già la superiorità diBoe, preciso al tiro e rapido sugli sci: il norvegese ha nel solo francesel’unico in grado di tenere il suo passo, pagando appena 3″0 al termine della prima serie. Molto bene Hofer, settimo a 10″5, mentre sbaglia Windisch, che deve così rincorrere. Rovina con tre bersagli mancati la sua gara Thomas Bormolini, mentre Daniele Cappellari con la pulizia al poligono lotta per ...

ItaliaTeam_it : Sul podio ovunque! ?? A Östersund terza piazza per Lukas Hofer, Thomas Bormolini, Daniele Cappellari e Dominik Wind… - Primapressit : #Sport L'azzurra Dorotea Wierer vince lo sprint di Biathlon in Austria e si posiziona al comando della classifica d… - ComitatoFVG : Oggi la sprint di Coppa del Mondo di biathlon a Hochfilzen -