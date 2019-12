Bergamo | scoperta maxi frode fiscale da 16 milioni di euro | in manette tre imprenditori e

Leggi la notizia su milano.fanpage

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Tre sonoresidenti in provincia die Brescia, e un avvocato ungherese sono stati arrestati nell'ambito dell'operazione "Cash River", condotta dalla guardia di finanza diche ha un'associazione a delinquere, transnazionale, dedita all’emissione di fatture per operazioni inesistenti utilizzate da numerose imprese italiane per evadere il Fisco. L’ammontare dellaè stato quantificato ad oggi in oltre 16di

PGI_TV : Alla scoperta dell'affascinante #Serina Situato nella vallata che da #Bergamo sale verso nordest e che si incunea t… -