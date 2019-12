Bergamo | Finanza scopre frode da 16 milioni di euro

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Scoperta dalla Guardia diunafiscale che vede coinvolti diversi imprenditori e numerose società italiane ed estere. L'operazione "Cash river" ha portato all'arresto di 4 soggetti, tre imprenditori residenti in provincia die Brescia, e un avvocato ungherese. Sono ritenuti i principali esponenti di un’associazione a delinquere, transnazionale, dedita all’emissione di fatture per operazioni inesistenti utilizzate da numerose imprese italiane per evadere il Fisco. (Lapresse) Redazione 

