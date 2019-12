Benevento | pagamento salario accessorio dipendenti comune | il plauso di Pagliuca

Leggi la notizia su anteprima24

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minuti– La segreteria territoriale della Uil Federazione Poteri Locali diplaude alla decisione della quasi totalità dei dirigenti deldidi mettere insullo stipendio del mese di dicembre 2019 – che sarà erogato il 18 dicembre unitamente alla tredicesima – ilda tempo reclamato dai lavoratori. In particolare, per il Corpo della Polizia municipale, dopo le vibranti proteste dei giorni scorsi, saranno inla progressione economica orizzontale, la turnazione, la reperibilità, i compiti di responsabilità, lo straordinario per i servizi resi ai terzi e l’anticipo del 70% della performance 2019. “Sono molto contento – dichiara Antonio, responsabile della Uil Fpl sannita – per il risultato raggiunto nei giorni scorsi, a seguito dell’interessamento delle rappresentanze ...

