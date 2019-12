Benevento | lunedì sospensione idrica per tre ore | le zone interessate

Leggi la notizia su anteprima24

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoComunichiamo che a causa di lavori sulla retein Via Leonardo Bianchi del Comune di, saremo costretti a sospendere l’erogazionedalle ore 14,00 alle ore 17.00 di16.12.2019, nelle seguenti: Via Leonardo Bianchi -Via Clino Ricci-Via Primo Maggio-Via XXV Luglio-Via Mariano Russo-Via Padre De Giovanni-Via Francesco Paga-Via Battaglia di-Via dei Longobardi-Via Falcone e Borsellino-Via Vito Ievolella-Piazza Bissolati-Via Valfortore-Via Mura della Caccia-Lungocalore Manfredi di Svevia-Viale Principe di Napoli (Tratto da Piazza Colonna a Piazza Bissolati – Lato dx direzione Stazione Ferroviaria) Ricordiamo che è sempre attivo il numero verde Emergenze e Guasti 800 51 17 17 e tutte le info sono presenti sulla nostra pagina Facebook e sul sito web gesesa.it. L'articoloper ...

tabellamercatob : Caserta fa 100 da allenatore della #JuveStabia #Pescara #Benevento #Spezia e #Perugia sfidano un tabù Testacoda al… - zazoomnews : Benevento “Fino alla fine”: lunedì la presentazione del libro di Mellone - #Benevento #“Fino #fine”: #lunedì… - zazoomblog : Benevento “Fino alla fine”: lunedì la presentazione del libro di Mellone - #Benevento #“Fino #fine”: #lunedì -