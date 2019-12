Bayern Monaco | Flick | «Coutinho? Ha dato spettacolo…» – VIDEO

Leggi la notizia su calcionews24

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Il tecnico del, Hans-Dieter, ha parlato di Philippeapparso in grande spolvero in Baviera Il tecnico del, Hans-Dieter, ha avuto modo di parlare in conferenza stampa di Philippe, apparso in grande spolvero nelle ultime uscite con la maglia bavarese. «ha giocato alla grande contro il Tottenham e questo era molto importante per lui. Ha mostrato tutta la sua gioia, ha tirato tanto e ha fatto pure un bellissimo gol». Leggi su Calcionews24.com

GenovaOn : Perché il Manchester United potrebbe battere il trasferimento da Barcellona e Bayern Monaco a Kai Havertz… - laurivirgola : RT @rivoluzioneint: Ivan Perisic ha abbandonato definitivamente la casa al Bosco Verticale di Milano perché verrà ufficialmente acquistato… - infobetting : Bayern Monaco-Werder (sabato ore 15:30): formazioni, quote, pronostici -