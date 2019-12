Leggi la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 13 dicembre 2019)è ancora lontano dalla scelta ma una colpo di scena potrebbe essere dietro l’angolo. Giovanna Abate infatti sembra allontanarsi sempre di più. Il pubblico non è più sicuro che la corteggiatrice, qualora venga scelta, risponderà con un bel sì. La Abate sta lottando per uscire dal programma insieme a, ma da qualche tempo chiede a quest’ultimo, con insistenza, di scegliere. Al momento,è ancora diviso tra lei e Giulia D’Urso. “Ora mi porto a casa incertezze e quando è lontano da me io perdo tutto”, spiega Giovanna nella sua intera Uomini e Donne Magazine, e aggiunge: “I miei genitori nonentusiasti del suo carattere e le persone attorno a me hanno qualche perplessità. Il suo modo di fare è troppo simile ad altri uomini per cui ho sofferto”. Continua dopo la foto Nell’ultima esterna avuta dacon Giulia, quest’ultima aveva mostrato ...

Noovyis : (“Basta!” UeD, tutti contro Giulio Raselli. In studio ne sono sicuri: guai in vista per il tronista) Playhitmusic… - marcoassante199 : RT @SuperGuidaTV: Tina Cipollari contro la tronista Veronica a Uomini e donne. L’opinionista lascia lo studio: “Basta! Mi sono rotta le pa*… - SuperGuidaTV : Tina Cipollari contro la tronista Veronica a Uomini e donne. L’opinionista lascia lo studio: “Basta! Mi sono rotta… -