Leggi la notizia su anteprima24

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiProsegue, con una, il campionato della squadra femminile under18 del. Ledi coach Capacchione giovedì 12 dicembre si sono imposte 43-68 sul campo della JuveCaserta Accademy. Le atlete sannite hanno giocato i primi due quarti ad un ritmo altissimo, raggiungendo anche i 20 punti di vantaggio in diversi momenti dell’incontro. I successivi due periodi sono stati meno intensi, ma mai la squadra del presidente Chiusolo ha temuto di vedersi sfuggire i due punti in palio, nonostante l’assenza, per infortunio, di Manganiello. Da segnalare l’ottima prestazione di Arianna Zanchiello (nella foto), uno dei recenti innesti della compagine beneventana, autrice, in questo incontro, di ben 31 punti. Il prossimo impegno dellasarà in casa, giovedì 19 dicembre alle 19:45, contro il Cercola. JuveCaserta Accademy-G.S. ...

anteprima24 : ** #Basket, vittoria esterna per le ragazze del Gruppo Sportivo Meomartini ** - corriereviterbo : Riscatto dei Virus Perugia asfaltata a Soriano: 114-64 #Soriano Virus #basket #Promozione #Perugia #canestro - Corr… - RovigoOggi : La Rhodigium Basket ASD ritorna a giocare tra le mura amiche, obiettivo riprendere subito confidenza con la vittori… -